بريد الوطن.. الديتوكس وتخليص الجسم من السموم

أعدك عزيزى القارئ أنك لن تستطيع الاستغناء عن تناولك لمشروبات الديتوكس المختلفة بعد قراءة هذا المقال، «الديتوكس» مصطلح جديد سمعنا به فى الفترة الحالية، فإذا أردت أن تنقى جسمك من السموم التى يتعرض لها جسمك يومياً، وإذا أردت حرقاً أسرع فعليك بالديتوكس.

إن متابعتى المستمرة لخبيرة التغذية والطهى الصحى سالى فؤاد، سمحت لى بمعرفة الكثير عن هذا الموضوع، حيث قالت فى إحدى حلقاتها على شاشة التلفاز، بأن الديتوكس يعنى التخلص من السموم الموجودة فى الجسم، وخاصة الكبد، ويعمل على تجديد خلايا البشرة، ويجعل الجسم يعمل بكفاءة ممتازة جداً.

مروة مصطفى حسونة

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وأكدت ضرورة تناوله مرة كل ثلاثة أيام أو مرة أسبوعياً، لأن ذلك سيحفز الجسم على حرق الدهون الزائدة الضارة بسبب الوجبات السريعة أو المواد الحافظة الموجودة فى الأطعمة.

كما يعمل الديتوكس على محاربة الاكتئاب والتوتر وتنقية البشرة ونضارتها، ومنع حبوب البشرة وجفاف الجلد، وذلك لوجود الخضراوات والفواكه فى هذا المشروب.

فالجسم يجب أن نعطيه الفرصة لينتعش لأنه يتعرض للتلوث بشكل كبير.

ويساعد كذلك على تنقية الأمعاء وكنسها من الرواسب.

فهل بعد إلمامك بهذه المعلومات عن الديتوكس، هل ستتخذه روتيناً فى حياتك؟