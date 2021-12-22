حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة حنان ترك، إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها وابنها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير «تويتر».

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ونشرت الفنانة حنان ترك «الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا».

يذكر أن حنان ترك، كانت نشرت تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» منذ أيام، قالت فيها «ليسَ الموتُ أعظمَ مصائب الحياة، بل هو سنة الحياة؛ لكنّ أعظم المصائبِ أن يموتَ الخوفُ مِن الله في قلبِكَ وأنتَ علىٰ قيدِ الحياة».