نجوم الفن يهاجمون حنان ترك بسبب شجرة الكريسماس: «كان غيرك أشطر»

هاجم عدد من نجوم الفن، حنان ترك، بعد أن أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر تداول منشور لها بشأن تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد، وعدم شراء شجرة الكريسماس، ما تسبب أيضا في هجوم الجمهور عليها.

مراد مكرم يهاجم حنان ترك

وكان الفنان مراد مكرم، من أبرز المهاجمين لحنان ترك، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا مسلمين، ما تحتفلوش بالكريسماس، ما تعملوش شجر كريسماس في بيوتكم ما تحتفلوش برأس السنة الميلادية.. كل دي بدع، يا مسحيين ما تحتفلوش برمضان، ما تشتروش وما تعلقوش فوانيس في بيوتكم، ما تشتروش حلاوة المولد والأعياد المصرية القديمة زي شم النسيم كفر.. أيوة كده.. الخطوة الجاية بقي يا حلو ما تتعاملوش مع بعض، ما تشتروش من بعض، والخطوة اللي بعديها اكرهوا بعض وولعوها نار».

وأضاف: «كان غيرك أشطر يا غبي منك له.. إحنا عايشين مع بعض بقالنا 1400 سنة بنحب بعض وبنتخانق زي الأخوات ما بتتخانق، فينا الوحش بس الأغلبية حلوة وهم سر تألق مصر مهما حصلها من ظروف.. أنتم إلى مزبلة التاريخ، وتبقى مصر قوية بشعبها.. مسلميها ومسيحييها إيد واحدة ضد الجهل والتخلف والغل والعملاء إلى يوم الدين».

كما سخر الفنان وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من المنشور المنسوب إلى الفنانة حنان ترك، قائلا: «معلش بقى يا حنان أنا بحب أحتفل بالكريسماس جدا.. وقعت منك دي».

حنان ترك تطالب بعدم الاحتفال بالكريسماس

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتداول منشور يحمل اسم الفنانة حنان ترك، يقول: «بلاش صور مع شجرة الكريسماس وبلاش صور مع أي مظاهر معموله للاحتفال بالكريسماس، وبلاش نشتري لأولادنا لبس في حاجة بتدل على الكريسماس أو بابا نويلبلاش الكريسماس بالذات ليه؟.. عشان احتفال الكريسماس عيد ميلاد الرب يعني ضد ديننا وعقيدتنا أننا نحتفل به، بلاش نحتفل ومتتكسفوش أنكم تقولوا للناس مينفعش إحنا كمسلمين نحتفل بالكريسماس».

فيما أكدت الفنانة حنان ترك، في أكثر من مرة، بأن هناك صفحات عدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تنتحل صفتها، من بينها هذه الصفحة التي كتبت عن الكريسماس.

وكتبت حنان ترك، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في وقت سابق: «في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسؤولة عنها، وقدمت بلاغات لإدارة الفيس بوك لغلقها وحتى ذلك الوقت لم تغلق، وفي انتظار رد إدارة الفيسبوك فأنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر على الفيس بوك، وإن شاء الله عند توثيق صفحتي على الفيسبوك يعرف الجميع بالصفحة وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر والإنستجرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصني».

كما كشفت عن صفحتها الرسمية والوحيدة على موقع فيس بوك، قائلة: «‏للأسف في صفحات كتير على الفيسبوك باسمي وأنا غير مسؤولة عنها وعن ما ينشر فيها وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجار توثيقها إن شاء الله».