الفنانة حنان ترك تدعم شيرين عبد الوهاب: «أنتِ حرة في التعبير عن نفسك»

حرصت الفنانة حنان ترك، على دعم «شيرين عبد الوهاب»، إثر ظهورها حليقة الرأس، على خلفية أزمة انفصالها عن زوجها «حسام حبيب»، ونشرت «ترك»، تغريدة على حسابها في «تويتر»، دونت فيها: «حبيبتي أنتِ جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي».

حنان ترك عن شيرين عبد الوهاب: «قوية وهتعدي أي محنة»

وأضافت حنان ترك، تعليقا على المنشور الذي نفت فيه شيرين عبد الوهاب قيام زوجها بقص شعرها: «أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك».

وكان جمهور وعشاق الفنانة «شيرين»، تداولوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي توقعوا خلالها قيام زوجها حسام حبيب بقض شعرها، وهو ما نفته الفنانة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، كتبت فيها: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني.. ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».

شيرين عبد الوهاب: «حلَقت شعري عشان يشوفني وحشة ويطلقني»

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها عن زوجها «حسام حبيب»، بعد زواج دام 4 سنوات، وأوضحت الفنانة المصرية خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، أنها أقدمت على حلق شعرها بنفسها، حتى تظهر أمام «حبيب» بمظهر سيء ويوافق على الطلاق، وتابعت قائلة: «بعد كده استعنت بمتخصص لتسوية شعري، عشان كنت مشوهة راسي».