بسمة وهبة تشيد بـ«السولية»: قدم أداء مميزا.. وسوء الحظ منعنا من التأهل

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، عن حزنها الشديد بسبب خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العرب، بهدف مقابل لا شيء، قائلة: «قدر الله وما شاء فعل، خسرنا بهدف قاتل، ومبروك لمنتخب تونس»، مشيدة في الوقت ذاته بأداء اللاعب عمرو السولية، قائد المنتخب الذي أحرز الهدف العكسي في شباك المنتخب، وذلك على مجمل أدائه خلال المباراة، إذ ذكرت أنه قدم أداءً مميزا لكن سوء الحظ كان عائقا أمام الفراعنة في تخطي نسور قرطاج والوصول لنهائي كأس العرب.

تشكيل مصر أمام تونس

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش بدأ بتشكيل متحفظ نسبيًا للحفاظ على شباك محمد الشناوي، لكن المنتخب التونسي نجح في حسم المباراة بالدقيقة الأخيرة عندما سجل السولية هدفا بالخطأ في مرماه، مؤكدة في الوقت ذاته، أن المنتخب المصري ظهر بشكل سيئ وكان واضحا عدم تركيز اللاعبين، كما وصفت تغييرات وتشكيل كيروش بـ «غريب جدا»، ولذلك لعدم إشراكه اللاعب أحمد رفعت خلال المباراة.

التغييرات لم تكن على المستوى المأمول

وأشارت إلى أن التغييرات لم تكن على المستوى المأمول، مؤكدة أن تونس سيطرت على المباراة طول الوقت لكن دون تهديد لمرمى المنتخب، متابعة: «ضيعنا 3 فرص خطيرة، والغريب في المباراة، تحامل الحكم الإيراني على المنتخب الوطني طوال 90 دقيقة، ولم يحتسب مخالفات كثيرة على المنتخب التونسي، واحتسب ضربة جزاء على المنتخب المصري لكن الـvar تدخل وألغاها، والهدف دخل في المنتخب بعد انتهاء الوقت البديل».

المنتخب لم يكن في حالته

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: «كان يجب على كيروش الاعتماد على محمد شريف»، لافتةً إلى أن حسين فيصل لم يتألق في البطولة بعد مباراة السودان، وفقد العديد من الكرات بسبب رغبته في إظهار مهاراته الفنية، مستطردة: «منتخبنا لم يكن في حالته وخسرنا بنيران صديقة لكن كسبنا لاعبين شباب أول مرة يشاركوا في بطولة دولية، ونتمنى الاستفادة من الوجوه الجديدة مع انضمام اللاعبين الدوليين مثل محمد صلاح والنني ومصطفى محمد».