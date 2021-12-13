بسمة وهبة: «الإرهابي عبد الله الشريف أخد أكبر قفا من الداخلية»

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الإخواني الهارب، بعدما كشفت وزارة الداخلية زيف ما تضمنه تسريبها المفبرك، قائلةً: «اتفضح فضيحة عالمية في التسريبات الأخيرة، فضيحة تقولنا إن في ضربة جديدة للإخوان وانتصار جديد لوزارة الداخلية على الإخوان».

وأوضحت: «عبد الله اتفضح وأخد أكبر قفا، قفا معلم، صوابع وزارة الداخلية معلمة على قفاه، مجرد مدعي عنده استعداد يتعاون مع الشيطان حتى ينتقم من المصريين، وكذاب وخاين، عبد الدولار».

مش متربي وعبد الدولار

وأضافت، خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «مقلب وشربته لأنك مش متربي ولا عندك أخلاق ولا مهنية.. بالهنا والشفا صحتين على قلبك»، لافتةً إلى أن الجماعة الإرهابية أنفقت الملايين عليه حتى يمارس دوره في الكذب والفبركة والتحريض ضد الدولة المصرية: «لكن جينات الغباء الإخواني ماسكة فيه، وبقى كل شوية يقع في حفرة تفضح أكاذيبه وفبركته».

تسريبات جنسية

وتابعت: «اتفضح بتسريبات جنسية أثبتت وكشفت أن الدين بالنسبة لهم سبوبة وستار يستخدمونه لإسقاط بنات الوطن العربي، فين الدين والإنسانية والتربية يا عم؟!».

إخواني مبيحرمش

وواصلت: «عبد الله مبيحرمش، لأن الدولار هدفه في الحياة ومبقاش عنده حياء وخلع برقع الحياء من وجهه ومبقاش فارق معاه إنه كداب وخاين لمراته ونفسه وابنه».

وأشارت إلى أنه استخدم معلومات مغلوطة عن المشروعات القومية ومشاهداته على يوتيوب تراجعت لأن الجميع اكتشف أنه كذاب وغشاش ومخادع ولا يحب وطنه، مجرد أراجوز».