«عضت أصبعها».. محاكمة طالبة بتهمة إحداث عاهة لمحامية بكفر الشيخ

حددت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام صالح، رئيس المحكمة والدائرة، يوم الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة طالبة بكلية الحقوق، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لمحامية، من مركز ومدينة بيلا، بعد قيامها بعض أحد أصابع المجني عليها.

قرار النيابة العامة بإحالة الطالبة لمحكمة الجنايات

وأحال المحامي العام لنيابات كفر الشيخ القضية رقم 3582 لسنة 2020 جنايات بيلا، والمقيدة برقم 3381 كلي كفر الشيخ، المتهم فيها «رانيا أ. م.»، طالبة بكلية الحقوق، إلى محكمة الجنايات في 23 أكتوبر الماضي، لأنها في يوم 10 نوفمبر من عام 2020، أحدثت عاهة مستديمة للمجني عليها «جميلة بدير»، محامية، عمداً، بأن قامت بعض أصبع السبابة باليد اليسرى، مما نتج عنه إصابتها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، تُقدر نسبتها بحوالي 1%.

الطالبة تتهم المحامية باستقطاب الفتيات للرذيلة

يذكر أن هناك قضايا متداولة بين المحامية والطالبة، على أثر بلاغ الأخيرة باتهام المحامية بقيامها باستقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة مع الأثرياء العرب.

ومثلت المحامية أمام جهات التحقيق بكفر الشيخ في 12 نوفمبر 2020، للتحقيق فيما نُسب إليها من قيامها بتسهيل الدعارة، واستقطاب الفتيات لتقديمهن لراغبي المتعة من الأثرياء العرب.

وأمر المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، في مارس 2020، بفتح تحقيق في شكوى تقدمت بها طالبة جامعية، ضد محامية، تتهمها فيها بالابتزاز وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، ومحاولة إرغامها على جذب فتيات لتقديمهن لأثرياء عرب.

وقالت الطالبة، في بلاغها، إن المحامية المشكو في حقها، هددتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض ابتزازها وتهديدها، ما لم ترضخ لرغباتها، وتعمل على استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة بمكتبها وشقتها الخاصة، واستخدامها في الشهادة الزور، ضد الأشخاص الذين تحرر ضدهم المشكو في حقها محاضر، بغرض ابتزازهم.

وحينها كلف المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، مدير النيابة بفتح التحقيقات في بلاغ الطالبة الجامعية، والاستماع لأقوالها في جلسة تحقيق، واتخاذ اللازم نحو الأمر.