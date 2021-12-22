تقرير هندسي يوضح مواصفات المضخات المستخدمة في مكافحة الحريق «فيديو»

استكملت شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس عادل درويش، اليوم، في إطار محاضراتها المجانية، دورة مكافحة الحريق، حاضر فيها المهندس محمود المصري، المحاضر بجمعية مهندسي السلامة والكوارث ومكافحة الحريق، حيث استعرضت المحاضرة، مضخات مكافحة الحريق، وخزان المياه، ومبادئ الحسابات الهيدروليكية.

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم أوضح المهندس محمود المصري أنه يتم اختيار المضخات طبقًا لأنواع الأنظمة وطرق السحب من الخزان، سواء كان الخزان فوق الأرض أو مدفونًا، أو السحب عن طريق نهر أو بحر، كما تطرقت المحاضرة إلى أنواع المضخات بنوعيها الأفقية والرأسية، طبقًا للتطبيق المستخدم.

اختيار المضخات والخزانات طبقا لدرجة الخطورة

وأشار المصري، إلى أن هناك عدة مكونات للخزانات، منها خطوط السحب والطرد والتهوية وخطوط الاختيار، موضحًا أن حساب سعة الخزانات، تكون طبقًا لدرجة الخطورة.

واختتم المصري المحاضرة، بشرح واجهة برنامج elite الخاص بالحسابات الهيدروليكية لأنظمة مكافحة الحريق المختلفة.

وقالت نقابة المهندسين في بيانها: يعد البرنامج الطريقة الأفضل والأسهل لعمل الحسابات الهيدروليكية لشبكات مكافحة الحريق، سواء الرطب أو الجاف بنظاميه، رشاشات الحريق وكبائن الحريق.

طلبمات الصرف والري

وفي سياق آخر، نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين المصرية، فيديو يوضح تفاصيل الدورة التي نظمتها شعبة الهندسة الميكانيكية حول أنواع الطلمبات المستخدمة في محطات الري والصرف.

وتنظم الشعب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين، مجموعة من المحاضرات والدورات التدريبية المجانية في مختلف تخصصاتها لتأهيل الأعضاء لسوق العمل، بحسب ما أعلنت النقابة في أكثر من مناسبة.

كما أعلن مجلس نقابة المهندسين في وقت سابق، تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المقرر إجراؤها العام المقبل، برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق، وعضوية: الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، المهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، والمهندس طارق عبدالمنعم طارق».