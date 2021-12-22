رئيس «رياضة النواب» يهنئ الأهلي بلقب السوبر الإفريقي: أداء بطولي

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، لتتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الرجاء المغربي، بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب «أحمد بن علي» بقطر.

الأهلي يفوز بالسوبر الإفريقي

وقال «حسين» في بيان، بعد تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي: «أتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز الغالي على فريق الرجاء المغربي».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادي الأهلي وللرياضة المصرية».

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تهنئ الخطيب

وقال النائب محمود حسين: «تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

واختتم: «نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادي الأهلي ولكل الأندية والمنتخبات التي تمثل مصر عالميا وقاريا وعربيا لتحقيق المزيد مِن الإنجازات على كل الأصعدة الإقليمية والعالمية».