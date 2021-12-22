وزير الشباب والرياضة يهنئ الأهلي بالفوز بلقب السوبر الإفريقي 

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجميع اللاعبين، والجهاز الفني بمناسبة الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب علي فريق نادي الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، باستاد أحمد بن علي بمنطقة الريان بدولة قطر.

بطولة جديدة تضاف لتاريخ الأهلي وللرياضة المصرية

وأثنى الوزير على أداء لاعبي النادي الأهلي والروح العالية لهم طوال المباراة وقدرتهم على العودة بنتيجة المباراة في نهاية الشوط الثاني بهدف التعادل، والوصول إلى ركلات الترجيح، والفوز بالمباراة ليضيف بطولة جديدة لتاريخه وللرياضة المصرية في كرة القدم على مستوى بطولات القارة الإفريقية.

أداء مشرف يعكس تطور الرياضة المصرية

لفت الوزير إلى مؤازرة جميع الفرق الرياضية المشاركة في مختلف البطولات القارية والدولية وحثهم على الفوز بألقابها، وتقديم أداء مشرف يعكس تطور الرياضة المصرية التي تلقى كل الدعم من القيادة السياسية، وتشهد إنجازات عديدة على مستوى جميع الألعاب في مختلف المحافل.

وحقق النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.