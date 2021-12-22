كارتيرون لـ«الوطن»: الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر.. وقوة الرجاء في 3 نجوم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن مواجهة الأهلي والرجاء المغربي على لقب السوبر الإفريقي اليوم ستكون مثيرة للغاية، رغم أن المارد الأحمر هو الطرف الأقوى والأوفر حظًا للفوز بالبطولة.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «مباراة الأهلي والرجاء ليست بالسهلة على الفريقين، ومن سيكون جاهزًا من الناحية الذهنية والبدنية والتكتيكية سيكون الأقرب إلى الفوز».

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