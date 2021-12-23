«الإفتاء»: الاحتفال بمولد المسيح جائز شرعا «واللي بيحتفل بيؤجر عليه»

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأسئلة الخاصة بجواز أو حرمة التهنئة بميلاد المسيح عليه السلام، لم تكن مثارة قبل 50 عاما، لكن الجماعات الإرهابية عملت على إثارة هذه الأسئلة من أجل شق الصف المصرىي موضحًا أن الإسلام ليس في خصومة مع الأديان أو أصحاب الأديان، ولكن هناك قاسم مشترك بين هذه الأديان.

لا يوجد دين يخالف آخر في منظومة القيم والأخلاق

وأضاف «عاشور»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن المسلمين ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمطلوب المعاملة بالمثل والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق، مشددًا على أنه لا يوجد دين يخالف دين آخر في منظومة القيم والأخلاق، مؤكدا أنه يجوز الاحتفال بميلاد السيد المسيح لأنه رسول ونبي من قبل الله، وهو من الأمور الجائز الاحتفال بها، ومن يحتفل به تقربا من الله يؤجر عليه، بينما من يحرمون الاحتفال بمولد سيدنا عيسى هم من يحرمون الاحتفال بسيدنا محمد أيضَا: «إحنا بنقول يوم مولد وليس احتفالا، عملا بقوله تعالى (وذكرهم بأيام الله)، فمولد سيدنا عيسى معجزة في حد ذاته».

‎الإفتاء تكشف حكم الشرع في تأجيل أداء الصلاة

وأوضح مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأجيل أداء الصلاة، قائلا إن الأصل أداء الصلاة في وقتها إلا إذا كان هناك عذر، مضيفًا: «لازم أحافظ على الصلام في وقتها، ولو في شغل ممكن أصلى الظهر مع العصر معا، والمغرب مع العشاء معا»، وفي أوقات الضرورة يمكن جمع الصلوات لعذر مثل منع أداء الصلاة في بعض الدول أثناء العمل مثلا.