مبروك عطية عن أسباب زيادة الطلاق: «الموبايلات واللبان والبنطلون الضيق»

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنّ ما أسماه بـ«الميوعة» التي حدثت في المجتمع، تسبّبت في توسيع دائرة الطلاق في المجتمع المصري، متابعا: «الموبايلات واللبان والبنطلون الضيق وقلة الأدب والإجرام، وسعت دايرة الطلاق»، كما أنّ كلمة الطلاق لم ترد نهائيًا، ومن المفترض أن تحدث في أضيق الحدود وفي حالات شاذة ونادرة ومستحيل تحدث: «إحنا من أول صدمة واصطدام بنقول أنتِ طالق».

التسرّع في الطلاق أمر آثم ومرفوض دينيا

وأضاف مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنّ الصحابي الجليل أبوطلحة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنّه يريد طلاق زوجته أم سليم، رغم أنّه أسلم كي يتزوجها بعد أن رفضته لأنه مشرك، لكن النبي الكريم قال له إنّه «طلاق أم سليم ظلم كبير»، مشيرا إلى أنّ التسرّع في الطلاق أمر آثم ومرفوض دينيا، فالزواج مبني على «التأبيد.. يعني هنموت على ذمّة بعض».

عطية: يمكن للمؤسسات الدينية استخدام الشاشة لتوعية المصريين

وشدد الداعية الإسلامي، على دور المساجد وخطبة الجمعة لتوعية المواطنين، وأهمية الإعلام لتوعية الناس، لما له من دور أكبر وأخطر من تأثير الإمام في الجامع، معتبرًا أنّ الشاشة ساحرة ولها دور مهم، ويمكن لمؤسسات الأزهر والإفتاء والأوقاف استخدامها لتوعية المواطنين وتجديد الخطاب الديني.