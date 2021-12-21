مبروك عطية لزوج يقول لزوجته أنا سبب دخولك الجنة: اتكسف على دمك «فيديو»

ظهر الدكتور مبروك عطية في «فيديو»، جديد على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، تحدث فيه عن الزوج الذي يقول لزوجته أنه سبب دخولها الجنة، موضحا أن الزوج الذي يردد تلك العبارة ليس على صواب، وأضاف: «لا تعتقد أنك أنت من تدخل زوجتك الجنة، وأن أول ما يدخل زوجتك الجنة هي شهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن تستحي عندما تعلم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي سبب دخول زوجتك الجنة وتقول لها أنك سبب دخوله الجنة.. اتكسف على دمك».

سبب دخول الإنسان الجنة

وأضاف «عطية»، أن الزوج يمكن أن يكون سبب في دخول زوجته النار، لأنها من الممكن أن تفضل خدمتك على عبادة الله التي هي ركن الإسلام: «المجتمع كاد أن يجعل من الزوج إلها، كيف تقول أنك سبب دخول زوجتك الجنة يعني لا تصلي ولا وتصوم وأنت هدخلها الجنة، وأنت دورك أن تعين زوجتك على دخول الجنة وتعينها على العبادة والأعمال التي تساعدها على دخول الجنة».

وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أنّ الواجب على الزوج كي يكون سبب في دخول زوجته الجنة أن يُعلمها أمور دينها، ويساعدها على دخول الجنة: «عليك أن تساعدها على الصلاة والصوم وقيام الليل، ولو أنت سبب في دخولها الجنة فالزوجة تعبدك أنت بقى» على حد قوله، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما لا يغضب الله فقط، كما أن الزوجة يمكن أن تكون سبب في دخولك الجنة أو النار.

مبروك عطية: دور الزوج أن يساعد زوجته على دخول الجنة

وأوضح «عطية»، أن الإسلام أمر الزوجة أن تراعي زوجها وأن تهتم به، وذلك ليس لسواد عيون الزوج، ولكن لأن دينها أمرها بذلك، والحياة عندما تكون جيدة بين الزوجين لأن الإسلام أمر بذلك، والعقبات التي تمر بها الأسرة ويمر بها الناس عموما ليعلموا أن الفضل بيد الله، فالإسلام لم يأمر الزوجة أن تعبد زوجها وإنما أمرها بطاعته فيما يرضي الله فقط.