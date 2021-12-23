تعيين 52 قيادة جديدة في 15 كلية بجامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 52 قيادة جامعية، شملت وكلاء كليات، ورؤساء أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية، في 15 كلية هي «الآداب، التخطيط العمراني، التمريض، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، الدراسات العليا للتربية، الزراعة، الصيدلة، الطب، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، العلوم، المعهد القومي لعلوم الليزر، والهندسة».

تعيين وكلاء كليات ورؤساء أقسام ومديرين ونواب مديرين

وجاءت القرارات كما يلي:

- في كلية الآداب: تعيين مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، ومدير مركز الدراسات اليابانية، ومدير مركز الدراسات الإيطالية.

- في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني: تعيين رئيس لمجلس قسم التصميم العمراني، ورئيس لمجلس قسم التخطيط العمراني.

- في كلية التمريض: تعيين نائب لمدير مركز تنمية قدرات الطالب، ورئيس مجلس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بالكلية.

- في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: تعيين رئيس مجلس قسم نظم المعلومات.

- في كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية: تعيين رئيس لمجلس قسم الإحصاء الرياضي، ورئيس لمجلس قسم الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي، ورئيس لمجلس قسم علوم الحاسب، ومدير مركز الدراسات والاستشارات الإحصائية والقياسية.

- في كلية الدراسات العليا للتربية: تعيين مدير مركز تطوير تعليم اللغة العربية، ومدير مركز القياس والتقويم التربوي.

- في كلية الزراعة: تعيين رئيس لمجلس قسم الخضر، ورئيس لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، ورئيس لمجلس قسم المحاصيل، ورئيس لمجلس قسم الميكروبيولوجيا.

- في كلية الصيدلة: تعيين رئيس لمجلس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

- في كلية الطب: تعيين مدير لمركز التشخيص بالموجات فوق الصوتية، ومدير لمركز حفظ وزراعة أنسجة الجهاز الحركي، ومدير وحدة طب الجينات، ومدير لوحدة أبحاث ومضاعفات السكر، ومدير لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع، ومدير لوحدة التشخيص بالموجات فوق الصوتية، ونائب لمدير مركز طب وزراعة الكلى للأطفال، ومدير لمركز طب وزراعة الكلى للأطفال، ونائب لمدير وحدة تشخيص الأمراض الطفيلية، ومدير لوحدة أبحاث الدرن والحساسية والفيروسات.

الخشت يواصل التجديد في المواقع القيادية بالجامعة

وفي كلية طب الأسنان: تعيين رئيس لمجلس قسم تقويم الأسنان، ووكيل للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

- في كلية الطب البيطري: تعيين رئيس لمجلس قسم الجراحة والتخدير والأشعة.

- في كلية العلاج الطبيعي: تعيين رئيس لمجلس قسم العلاج الطبيعي للأطفال، ورئيس لمجلس قسم العلاج الطبيعي للجراحة، ومشرف على مركز خدمة ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، ومدير لمركز خدمة ودعم الطلاب ذوي الإعاقة.

- في كلية العلوم: تعيين مدير لمركز خدمة البيئة، ورئيس لمجلس قسم الجيوفيزياء، ومدير مركز صيانة الأجهزة العلميةوالإلكترونية.

- في المعهد القومي لعلوم الليزر: تعيين رئيس لمجلس قسم تطبيقات الليزر الطبية.

- في كلية الهندسة: تعيين نائب لمدير مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية، ومدير لمركز هندسة الآثار والبيئة، ونائب لمدير مركز هندسة الآثار والبيئة، ووكيل لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس لمجلس قسم هندسة القوى والآلات الكهربية، ورئيس لمجلس قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات، ورئيس لمجلس قسم الهندسة الكيميائية، ونائب لمدير مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية، ورئيس لمجلس قسم هندسة الأشغال العامة، ومركز هندسة الاحتكاك والتآكل وتصميم المعدات وقطع الغيار.