أدهم نابلسي: الاعتزال ليس سرا حتى اكتمه.. ولن أعود مرة أخرى

رد الفنان الأردني أدهم نابلسي على الجدل الذي صاحب إعلان اعتزاله الغناء على مدار الأيام الماضية، قائلًا: «لم أكن بحاجة إلى الاعتزال في صمت فالأمر ليس سرًا حتى أكتمه، كنت أرغب في إخبار الناس بنفسي وارتاح، وفي الوقت نفسه هو واجب عليه أن أصارح الجمهور، الذي كان ينتظر أعمالي، بقراري بنفسي».

أدهم نابلسي عن الهجوم عليه بعد خبر الاعتزال: لست رجل دين.. وقراري يخصني فقط

وعن الهجوم عليه من بعض الفنانين بعد قرار الاعتزال، وقال أدهم نابلسي في لقاء مع برنامج «MBC Trending»، «كلامي كان واضح فأنا لم أتحدث عن الحلال أو الحرام، وأنا لست في موضع يخولني أتحدث بتلك الأمور فأنا لست مفتي أو رجل دين، لذلك لم أتطرق إلى هذه النقطة في الحديث ولم أتحدث عن أي شخص آخر، بالعكس أنا كنت أتحدث عن نفسي وعن أمور شخصية تخصني، الأمر في النهاية بالنسبة لي حرية تعبير».

ونفى الفنان الأردني تفكيره في العودة إلى الغناء مرة أخرى بعد إعلان الاعتزال، موضحا أن التفكير في هذا القرار استغرق ما يقرب من 6 شهور، قائلا: «الفترة الماضية كانت كفيلة بالنسبة لي أن أكون متأكد من قراري، القرار كانت ناتج فترة طويلة من التفكير بيني وبين نفسي وعائلتي وبعض المقربين، ودرست الأمر جيدًا وردود الأفعال حوله، وأحمد الله على اتخاذ القرار الذي جاء بتوفيق من الله».

مايا دياب تهاجم أدهم نابلسي بعد قرار الاعتزال: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه»

أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء وهو الخبر لذي وصفه بـ «السعيد»، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على قناته الرسمية على «يوتيوب»، قائلا إنه كان ينوي اتخاذ تلك الخطوة منذ فترة «أنا الحمد الله اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم لي المستمر».

وأوضح أن الاعتزال لا يعني اختفاءه تمامًا على الساحة ولكن تلك الخطوة ستكون بداية لرحلة جديدة على حد تعبيره، وهو ما أدى إلى حالة انقسام ما بين مؤيد ومعارض كانت من بينهم الفنانة اللبنانية مايا دياب التي غردت قائلة: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه».