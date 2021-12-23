غيوم في الإسكندرية.. وتواصل هطول الأمطار للأسبوع الثاني

تواصل الأمطار الغزيرة سقوطها على مدينة الإسكندرية، في طقس غير مستقر للأسبوع الثاني، بالتزامن مع قرار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بتعطيل الدراسة في المدارس للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية والنوة الشديدة التي تسببت في تراكم المياه بعدد من الشوارع بسبب الأمطار المتواصلة.

صرف الإسكندرية: انتشار 140 معدة شفط في الشوارع

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه جرى انتشار وتمركز 100 سيارة و40 بدالة في 75 منطقة ساخنة بمختلف أحياء محافظة الإسكندرية، للتعامل مع تجمعات المياه لليوم الحادي عشر على مدار 24 ساعة، وجرى نشر سيارات ومعدات شركة صرف صحي الإسكندرية وتوزيعها على تمؤكزات بطول الكورنيش وبالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها والبالغ عددها 75 منطقة.

أمطار غزيرة غرب الإسكندرية

وأكد «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة الكيلو 18 والعامرية غرب المحافظة من المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي ويتم العمل هناك بواسطة معدات وسيارات الشركة لرفع تجمعات المياه التي تكونت نتيجة للأمطار الغزيرة جداً التي سقطت على منطقة العامرية، مشيرا إلى أن الطريق يسير بحاراته كلها ما عدا حارة واحدة تم التعامل معها بإرسال سيارة شفط من سيارات الطوارئ الكبيرة، وتم رفع جميع تجمعات المياه.

ولفت رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إلى أن الإسكندرية لم تشهد أي إعاقة مرورية على مستوى محافظة الإسكندرية رغم الأمطار، وكانت الأمطار غزيرة جداً علي مناطق العامرية والعجمي والطريق الساحلي والطريق الصحراوي، وبداخل الإسكندرية بمناطق شرق ومنتزة أول وثان وتم التعامل مع كل التجمعات التي ظهرت نتيجة للأمطار الغزيرة.