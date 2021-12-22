عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظراً لاستمرار موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

قرار يصاحب تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 23 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

جاء ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب الإسكندرية، حيث يشهد الطقس في الوقت الجاري وجود سحب منخفضة تؤثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما المتوقع خلال الساعات القادمة أن تتقدم السحب الموجوده على البحر المتوسط يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

تغيرات الطقس في الإسكندرية

وتبع تغيرات الطقس في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، فيما تم التأكيد على متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، واستمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.

غرفة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، بالإضافة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، بجانب التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.