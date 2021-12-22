الأمطار تؤجل مواجهة محافظ الإسكندرية بـ20 طلب إحاطة: اعتذر عن الحضور

منعت الأمطار وموجة الطقس السيئ بمحافظة الاسكندرية المحافظ اللواء محمد الشريف من الحضور إلى مجلس النواب لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم، حيث يشرف على جهود المحافظة لمواجهة آثار الأمطار التي وصلت إلى هطول الثلج على الاسكندرية.

محافظ الإسكندرية أمام النواب

وكان من المقرر أن يواجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ما يقرب من ٢٠ طلب إحاطة امام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم إلا أنه اعتذر، حيث كان من المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ٣ اجتماعات بحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية ومن نواب آخرين عن مختلف مشكلات المحافظة فى مجالات مختلفة.

التغيرات المناخية

وكان من المقرر أن يستعرض محافظ الاسكندرية أيضا أبرز التغيرات المناخية والظروف الجوية التي تمر بها الاسكندرية وجهود مكافحة آثار الأمطار، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن مختلف مشكلات المحافظة وتم تأجيلها للاسبوع المقبل.

كورنيش الإسكندرية

وتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

وتناقش اللجنة أيضا عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: على الدسوقى، وعمر الغنيمى، ومحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة ، حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، مما يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

رفع كفاءة الشوارع

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل كرق (أم زغيو – الكيلو 21 – الوفاء – نجع كاتب البنجر – النهضة –عبد القادر – المستعمر).

رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة

وتستعرض اللجنة ايضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، والذي يطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس)، بمحافظة الإسكندرية، وإعادة رصف الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ إعادة الرصف للمحافظة ولكن لم يتم اعادة تجهيز الطرق.

توفير سكن لعدد 17 أسرة

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن توفير سكن لعدد 17 أسرة من قاطني 3 عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ 2/7/2021، الأمر الذي أدى إلى تصدع العقاريين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمها لأنها غير مؤهلة للسكن مرة أخرى.

اعتماد المخطط العام واشتراطات البناء

ومن ضمن طلبات الإحاطة التي كان يُفترض أن يواجهها المحافظ طلب مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام 2019، الأمر الذى أدى إلى عدم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة للمدن أو القرى على بعض المناطق بأحياء محافظة الاسكندرية حتى الان .