سقوط عصابة «الشيخ شلنب» أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على أحد المواطنين، في أثناء تنقيبه عن الآثار في منزله بحارة «الشيخ شلنب» بمنطقة الخضارية، في نطاق حي غرب أسيوط.

ضبط مواطن أثناء التنقيب عن الآثار

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بورود معلومات لضباط مباحث القسم، أكَّدتها التحريات بقيام أحد المواطنين بالتنقيب عن الآثار داخل منزله في حارة «الشيخ شلنب» بمنطقة الخضارية بدائرة القسم.

وانتقل فريق من مباحث القسم إلى موقع البلاغ، بقيادة مأمور قسم شرطة أول أسيوط، ومحمد بشير رئيس حى غرب، وأحمد ثابت نائب رئيس الحي، وعبدالرحمن القرن مدير أزمات الحي والإدارة الهندسية بالحي، وتبين أن العقار مكون من دورٍ أرضي و3 علوية ويوجد به حفر بلغ قطرها مترين وعلى عمق 8 أمتار.

صاحب المنزل يعترف.. وتحريز المضبوطات

وألقت القوات القبض على صاحب المنزل، وبسؤاله اعترف بأن الحفر بغرض التنقيب عن الآثار، والمعدات المضبوطة مستخدمة في الحفر والتنقيب، وتحفظت القوات على معدات الحفر، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشهد حي غرب أسيوط عددًا من حوادث انهيار المنازل وتصدعها بسبب التنقيب عن الآثار من بينها ما شهدته منطقة «كوم عباس»، التابعة لحي غرب أسيوط، من حادث انهيارٍ جزئي لمنزل، وتصدع آخرين بسبب التنقيب عن الآثار، دون إصابات أو وفيات، وقُطعت المرافق عن المنازل، وتشكلت لجنة لمعاينتها.

وأخلت رئاسة حي غرب أسيوط منزلًا من 5 طوابق، بعد تصدعه نتيجة التنقيب عن الآثار بمنطقة «درب الأسدي»، بحي غرب أسيوط.