شركات السجائر تستعد لطباعة «كيو آر» الأسعار على العلب بدءا من يونيو المقبل

قال مصدر مسئول بإحدى شركات إنتاج السجائر الأجنبية، إن الشركات بدأت في إجراءاتها لطباعة رمز الاستجابة «كيو آر كود» الخاص بالأسعار على علب السجائر بداية من شهر يونيو المقبل، مؤكدا أنه تم منح الشركات مهلة لطباعة العلب الجديد بحلول منتصف العام الجديد.

طباعة كيو آر بدلا من الأسعار

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الشركات اتفقت مع الجهات المعنية على طباعة «كيو آر» بدلا من طباعة السعر نفسه على العلبة، نظرا لتغير الأسعار كل فترة، وهو ما قد يسبب ارتباكا في السوق، موضحا لـ «الوطن» أن رمز الاستجابة «كيو آر» سينقل المستهلك بدوره إلى الموقع الإلكتروني المتضمن سعر علبة السجائر للتأكد من سعرها الرسمي، وضمان عدم التلاعب بالأسعار من جانب التجار والأكشاك.

أسعار السجائر

وأشار المصدر إلى أن الشركات كانت ستخسر الكثير حال طباعة الأسعار السجائر على علب السجائر، حيث ستضطر كل فترة إلي إعدام ملايين العلب التي تم إنتاجها، حال تغير الأسعار، لافتا إلى أن الشركات تعمل بعدة طرق من أجل ضبط السوق، ومنع التلاعب بالأسعار في السوق بما يحقق الاستقرار السعري.

جهاز حماية المستهلك

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن أول الشهر الجاري، عن عدة قرارات مرتبطة بأسعار السجائر، على رأسها إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذلك شركات المعسل بأنواعه، بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو.

وبحسب قرارات الجهاز، يمكن للشركات طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية «كيو آر» في مدة أقصاها 6 أشهر، كما سيتم إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بمصر، على أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل.