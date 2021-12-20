«المالية»: رسوم على أدوات التجميل وحفلات الساحل.. ولا نية لرفع سعر السجائر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة قررت زيادة رسوم حفلات الساحل الشمالي 5%، وزيادة 5% رسوم على الأفلام الأجنبية، وزيادة 10% رسوم على أدوات التجميل المستوردة، فضلًا عن فرض رسوم جديدة على بعض السلع، «زيادة 2% في أسعار السلع المعمرة»، كما أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، شمل فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية، بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية.

الدولة من حقها الحصول على الأموال من القادرين

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم استخدام رسوم تنمية الموارد في تحسين حياة الفئات المستحقة في الريف، لتوفير صرف صحي وتوصيل غاز طبيعي، كما أن الدولة عازمة على تحصيل الضرائب الخاصة بها دون تهاون في ذلك، ومطالبة بالحصول على الضرائب من الأغنياء لصرفها على الفقراء، إذ من حق الدولة الحصول على الأموال ويتم حصول عليها من القادرين، وصرفها في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل المدن الأكثر فقرًا وتوصيل المشروعات الخاصة بالخدمات الرئيسية.

لا نية لرفع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة

وأكد وزير المالية، أن الدولة ليس لديها نية لزيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حق الدولة الاستمرار في الحفاظ على أمنها وتقديم الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على السينما والأفلام المصرية، موضحًا أن تطبيق 5% قيمة مضافة على الأفلام الأجنبية، التي تأتي بالعملة الدولارية من الخارج فقط، كما أن الدولة تستورد مواد بترولية بقيمة تتخطى الـ14 مليار دولار سنويًا.

إجمالي ما يتم استيراده يتراوح بين 130 140 مليون برميل سنويا

وأردف أن إجمالي ما يتم استيراده من البترول يتراوح بين 130إلى 140 مليون برميل سنويًا، كما تم إضافة قيمة مضافة على استيراد الأجهزة الكهربائية بقيمة 2%، مشيرًا إلى أن الأسعار لن يكون تأثيرها بشكل كبير على المواطنين.