الصحة: انطلاق تطعيم «الجرعة المعززة».. وبدل فاقد لشهادات كورونا المفقودة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بدأت تطعيم المواطنين الذين مرّ 6 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية، بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، حيث بدأ المواطنين التوافد للحصول على الجرعة الثالثة في مراكز التطعيم المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

استخراج بدل فاقد لاستخراج شهادة كورونا

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّه لن يتم استخراج شهادات تطعيم كورونا مرة أخرى، وسيتم العمل بالشهادة القديمة وإضافة تاريخ الجرعة الثالثة على الشهادة الورقية القديمة، إضافة إلى وضع ختم يوثق حصول المواطن على الجرعة الثالثة، وحال فقدان الشهادة يتم استخراج أخرى بديلة.

qr code عند الحصول على الجرعة الثالثة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّه سيتم استخراج qr code للمواطنين للتأكد من حصولهم على الجرعة الثالثة لاستخدامها في أغراض «السفر»، لافتا إلى أنّ الوزارة تتوسع في عملية التطعيم لحماية المواطنين من عدوى كورونا.

نوع الجرعة الثالثة التي يجب الحصول عليها

وأوضح عبدالغفار، أنّه يمكن للمواطنين الحصول على الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، أو الحصول على نوع آخر من اللقاحات وفقا لآخر جرعة حصل عليها المواطن، وتتمثل آلية الحصول على الجرعات كالتالي:

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفارم، يحصلون على الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية: «فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا أو سينوفاك».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من لقاح سينوفاك، يحصلون على الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية: «فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا أو سينوفارم».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا، يحصلون على الجرعة الثالثة المعززة من أحد اللقاحات التالية: «فايزر أو موديرنا».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من لقاح جونسون، يحصلون على الجرعة الثالثة من أحد اللقاحات التالية: «فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من لقاح فايزر، يحصلون على الجرعة المعززة الثالثة من أحد اللقاحات التالية: «موديرنا أو أسترازينيكا».

- المواطنون الذين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من لقاح موديرنا، يحصلون على الجرعة المعززة الثالثة من أحد اللقاحات التالية: «فايزر أو أسترازينيكا».