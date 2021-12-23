«الصحة» توضح نوعية الأطعمة التي يجب تناولها أثناء فترة العزل المنزلي

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عدة نصائح توضح فيها نوعية الأطعمة والوجبات الغذائية التي يجب على المصابين بفيروس كورونا أثناء فترة العزل المنزلي من أجل تعزيز المناعة.

الأطعمة التي يجب تناولها فترة العزل

حددت وزارة الصحة مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها أثناء فترة العزل المنزلي خلال الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه النصائح:

- غسيل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري.

- يجب فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

- تأكد من الأطباق الغذائية الخاصة بك تحتوي على الوجبات المتكاملة غذائيا «خضروات- بروتين- حبوب- نشويات- فواكه- ألبان».

- يجب شرب من 8 إلى 10 لتر مياه يوميا من الماء.

الصحة تعطي اهتمامًا لتوعية المصابين

تعطي وزارة الصحة والسكان أولوية خلال الفترة الحالية من أجل توجيه المواطنين وتوفير النصائح اللازمة التي يجب عليهم الالتزام بها خلال فترة العزل، وذلك لتجنب انتقال العدوى في محيط العزل المنزلي، بالإضافة إلى هدف وزارة الصحة في توجيه بعض السلوكيات التي يجب على المصابين الالتزام بها حرصًا على صحتهم والحفاظ على أوراحهم من مضاعفات كورونا.

أهمية الحصول على لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان مناشدتها للمواطنين بضرورة الحصول على اللقاح كورونا لتجنب الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة عن الفيروس التي يمكن أن تسببها الإصابة، مشيرة أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدع للقلق أو الخوف.

وشددت وزارة الصحة على المواطنين بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».