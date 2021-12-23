«الصحة العالمية»: غياب التوزيع العادل للقاحات يظهر متحورات أكثر حدة

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن غياب توزيع اللقاحات سوف يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا على غرار المتحورات التي ظهرت الفترة السابقة مثل «أوميكرون - دلتا بلس - دلتا».

اللقاحات حائط الصد الأول للوقاية

وأضاف عصمت في تصريحات لــ«الوطن»، أن اللقاحات تظل هي الأداة الرئيسية وحائط الصد الأول لمواجهة فيروس كورونا أو المتحورات التي تطرأ على الفيروس خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحصول على اللقاحات يقلل بصورة كبيرة من مضاعفات المتحورات الجديدة أو من مضاعفات كورونا عند الإصابة بفيروس كورونا.

اللقاحات ما زالت فاعلة ضد أوميكرون

وتابع، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن مقاومة متحور أوميكرون أو تقليله لفاعليات اللقاحات ما زال سابق لآوانه، وأنه ما زالت الدراسات تجرى حتى الآن حول هذه النقطة ومدى حقيقتها من عدمه، مشيرا إلى أن أوميكرون لن يقلل من فاعلية اللقاحات بصورة كبيرة ولكن من المحتمل أن يقلل من نسب فاعليتها بنسب ضئيلة.

الحصول على الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة

وأكد عصمت، على أن الحصول على الجرعة الثالثة يقي من مضاعفات متحور كورونا أو يقلل من مضاعفات كورونا خلال الفترة المقبلة التي تظهر عند الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون والتي تساعد على تقليل مخاطر الناجمة من متحورات كورونا أو المتغيرات الأخرى التي يمكن تسبب الإصابة بفيروس كورونا.

الالتزام بكل الإجراءات الوقائية

وأوضح عصمت، أن الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي يجب على المواطنين العمل بها من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة المقبلة وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين - التباعد الجسدي والبدني - التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، لابد المسافة لا تقل عن متر عن التحدث مع الآخرين».