«التجارة» تدرس الاستفادة من السوق العمانية للنفاذ إلى أسواق الخليج

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، جلسة مباحثات موسعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناولت تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك؛ لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان؛ لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة بين مصر والسلطنة، وكذا العلاقات السياسية المتميزة التي تربط قيادتي البلدين.

حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، وعبدالله الرحبي السفير العماني بالقاهرة، وخالد راضي السفير المصري في عمان.

دعوة لوزيرة التجارة لزيارة مسقط العام المقبل

وقالت الوزيرة، إنَّ اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة للعاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد، يضم مسؤولين ورجال أعمال؛ لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، خلال المرحل المقبلة، مشيرةً إلى أنَّ من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي، ومستوى رجال الأعمال حيث سيُعقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بجانبيه، وكذا عقد منتدى أعمال استثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين؛ لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وسلطنة عمان.

نيفين جامع: الزيارة تستهدف تعزيز تنمية التعاون التجارية

وأشارت جامع إلى إمكانية الإستفادة من السوق العُمانية، كمحورٍ لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الأسواق التي ترتبط معها عمان باتفاقات للتجارة الحرة، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من السوق المصرية كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» والبالغ عددها 21 دولة.

وأكدت أهمية تكثيف الزيارات بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال بهدف نقل الخبرات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، منوهة بأهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستى بين مصر وسلطنة عمان بهدف تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين.

ونوهت بإمكانية التوقيع خلال الزيارة على عددٍ من مذكرات التفاهم بين البلدين فس مجالات المعالجات التجارية والمواصفات والمقاييس، لتعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالات تدريب الفنيين وعمل المقاييس المرجعية والربط بين معامل الاختبار وإعداد المواصفات.

قيس بن محمد: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية

وأكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع الشقيقية مصر في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

ونوّه بأهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك في توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، والتي تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، وأن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشدد على حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية، مؤكدا أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة في سلطنة عمان، في مجالات السياحة وتجارة التجزئة، وكذا وجود استثمارات عمانية في السوق المصرية في مجالات العقارات والصناعة.