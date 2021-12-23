مياه الأمطار تتسبب في تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية

تسبب سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة على مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس للأسبوع الثاني في غرق مداخل عدد من المدارس بعدد من الأحياء، الأمر الذى تسبب في إصدار قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتعطيل الدراسة اليوم الخميس في جميع المدارس للطلاب والمعلمين خاصة نظرا لتواجد سيارات الصرف الصحي وشفط المياه داخل المدارس لسحب المياه المتراكمة ومنع أي تراكمات جديدة.

سبب تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم

ومع تساقط الأمطار ما بين متوسطة إلى الغزيرة منذ 3 أيام بشكل متواصل على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، تجمعت مياه الأمطار داخل بعض المدارس كمدرسة حسن صبحي الثانوية بنات بمنطقة العجمي، مدرسة شدوان الثانوية بنين محرم بك، مدرسة المشير أحمد البدوي الثانوية بمحرم بك، مدرسة أحمد طلعت الابتدائية بمنطقة وسط، مدارس القدس بالرأس السوداء، مدرسة السيد كمال كريم الابتدائية في أبيس الثانية، مدرسة نجيب الكيلاني بالهانوفيل، مدرسة أشرف الخوجة بسموحة، بخلاف تجمع المياه بداخل مستشفي الشاطبي، نظراً لأن غالب أفنية تلك المدارس ترابية.

تجمعات مياه في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن معدات الشركة توجهت لنزح تجمعات المياه بداخلها فور الإبلاغ وتم التعامل السريع مع تجمعات المياه في المدارس والمستشفيات.

وأضاف «نافع» في تصريح لـ«الوطن»، أن أعمال تطهير الشنايش والبيارات أثناء استمرار الأمطار مستمرة مع تمركز وجاهزية 100 سيارة و40 بدالة بخلاف فرق الطوارئ المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة موزعين بالطرق المهمة والأنفاق والكباري والمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، خاصة مع مواصلة الأمطار تساقطها في المحافظة للأسبوع الثاني.

يذكر أن اليوم الخميس هو اليوم الثالث الذى يتم فيه تعطيل الدراسة بنفس الأسبوع حيث منح المحافظ التلاميذ الإجازة 3 أيام في الأسبوع.