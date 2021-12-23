جمعية الأورمان توزع «بطاطين» في 7 قرى ببني سويف ضمن حملة «ستر ودفا» 

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، توزيع 520 لحافا وبطانية على الأسر غير القادرة في 7 قرى ببني سويف موزعة كالتالى: 50 بقرية القضابي مركز الفشن، و175 بقرى التضامن 2 والكوم الأحمر والصعايدة مركز سمسطا، و175 بقرى ميانه وقلها وأبوالمكارم مركز أهناسيا، وذلك ضمن حملة «ستر ودفا» الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرين من السقيع وبرد الشتاء، وبدأت عملية التوزيع منذ ساعات قليلة.

الأورمان: التوزيع يتم تحت إشراف التضامن الاجتماعي

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في بني سويف برعاية محافظ بني سويف وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الأورمان: وزعنا ملايين البطاطين والألحفة على غير القادرين

وأشار «شعبان» إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

ويذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.