الأورمان تسلم 4024 رأس ماشية للأولى بالرعاية بالدقهلية والشرقية

أعلنت جمعية الأورمان إنه يجرى العمل حاليًا على المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي المسلمة للأسر المعيلة والأولى بالرعاية بقرى محافظتي الدقهلية والشرقية، حيث تم توزيع 1397 رأسا للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية بالدقهلية و2627 رأسا بالشرقية.

متابعة شهرية لمشروع المواشي لجمعية الأورمان

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتبي مشروعات الأورمان بالدقهلية والشرقية يقومان بمشروع المواشي لجمعية الأورمان، حيث يتم التأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية، وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم و الدخل الثابت لهم.

تسليم 1397 رأس ماشية بالشرقية

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أن مكتب الاورمان بمحافظة الدقهلية سلم على مدار الأعوام الماضية 1397 رأس ماشية للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، وأنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالدقهلية.

تسليم رأس ماشية بالشرقية

وأشار إلى أن مكتب الاورمان بمحافظة الشرقية سلم على مدار الأعوام الماضية 2627 رأس ماشية للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح أنه مع تسليم رؤوس المواشي، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية.