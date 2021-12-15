الأورمان توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لدعم مشاريع الشباب

قالت جمعية الأورمان، إنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد المقبل، بمقر وزارة التضامن بالعجوزة، بهدف تسليم مشروعات متناهية الصغر في مختلف المجالات الزراعية والخدمية والصناعية، فى إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لدعم المشاريع الصغيرة للشباب ورفع مستوى المعيشة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار دعم وزارة التضامن والحكومة المصرية بكافة أجهزتها للمجتمع المدني، كما أن البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

مشروع تنمية الريف المصري«حياة كريمة»

وأشار فؤاد إلى أن البروتوكول يشمل تسليم مشاريع تنموية بقيمة 80 مليون جنيه ليشمل محافظات الوجه القبلي، وتتمثل في: «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر – أسوان»، ومحافظات الوجه البحري: «البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية – الشرقية – الغربية - المنوفية».

يأتي ذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي في ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وسعيها لتخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وتعمل الوزارة في إطار مبادرة «حياة كريمة» على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق «حياة كريمة» لهم، وكذلك تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، وإيجاد حالة إيجابية عامة بالمجتمع المصري وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة

يشار إلى أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.