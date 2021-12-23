مصدر أمني: رادار التسعين الذكي في التجمع الخامس تم تركيبه قبل عام

كشف مصدر أمني، عن مفاجأة بشأن الرادار الذكي المُثبت في شارع التسعين بالتجمع الخامس، بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات للردار، تظهر مخالفة على شاشته الكبيرة يظهر فيها رقم السيارة ونوع المخالفة، وبحسب المصدر تم تركيب الردار الذكي منذ ما يقارب العام ولم يتم تركيبه حديثا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن كثرة الحوادث التي يتعرض لها سكان المنطقة أثناء عبورهم الشارع، كانت سببا في اتخاذ قرار بتركيب الرادار، مشيرا إلى أن اتساع شارع التسعين يدفع قائدي السيارات إلى تجاوز السرعة المقررة طبقا لقانون المرور وهي 60 كيلو بالنسبة للشوارع الداخلية، ورغم تركيب الرادار إلا أنهم لم يلتزموا بالسرعة التي أقرها القانون، وهو ما تسبب في حوادث عديدة ويومية.

رادار شارع التسعين في التجمع الخامس للحد من الحوادث

وأوضح المصدر، أنّه من منطلق الحفاظ علي أرواح سكان المنطقة وكذلك قائدي السيارات تم تركيب رادار معلق بشاشة كبيرة حتى يتم تصوير السيارة المخالفة بواسطة الرادار وتظهر المخالفة على الشاشة الكبيرة، لتنبيه قائد السيارة بتعرضه للمخالفة وبالتالي يقوم بتخفيض سرعته عندما يشاهد صورة سيارته على شاشة الرادار.

وتابع المصدر، أنّه حال وجود ضابط مرور يتم إيقاف قائد السيارة وتحصيل قيمة المخالفة، وفي حالة عدم وجود ضابط مرور يتم تسجيل المخالفة بلوحات السيارة، وأكد أنّ شاشة الرادار الهدف منها تنبيه قائد السيارة بتسجيل المخالفة لتخفيض السرعة.

جدل علي مواقع التواصل بسبب رادار شارع التسعين

يذكر أنّ موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، شهد حالة من الجدل ما بين معارض ومؤيد لتركيب رادار بشاشة كبرى، يقوم بتصوير السيارة ويظهرها على الشاشة حال ارتكاب مخالفة مرورية في شارع التسعين بالتجمع الخامس، وأكد المؤيدون أن شارع التسعين أصبح طريقًا للموت، وتركيب رادار بشاشة كبيرة سوف يجبر الجميع على تخفيض السرعة وبالتالي يؤدي إلى تراجع نسب الحوادث، فيما اعتبر المعارضون أن ظهور صورة سيارتهم على الشاشة أمام الجميع فيه اختراق لخصوصيتهم.