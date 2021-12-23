مسرحية حلم جميل في عرض استثنائي قبل جولتها بالمحافظات

يستعد صناع مسرحية «حلم جميل» بطولة الفنان سامح حسين، لعرض استثنائي للعمل، غدا الجمعة الموافق 24 ديسمبر، على خشبة المسرح العائم بالمنيل، وذلك قبل جولة المسرحية في محافظات مصر والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

تفاصيل عرض مسرحية حلم جميل

وكشف عن الأمر المخرج إسلام إمام مخرج مسرحية حلم جميل من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، حيث قال «غدا الجمعة يوم عرض استثنائي بناء على طلب الجمهور العظيم لكل اللي ملحقش يتفرج بعدها مباشرة يسافر العرض إلى مدينة الأقصر الدخول في تمام الساعة السابعة والنصف».

يذكر أن مسرحية حلم جميل من بطولة سامح حسين وسارة درزاوي ورشا فؤاد وعزت زين وجلال هجرسي وناجح نعيم وطارق راغب، وعدد آخر من الفنانين والعمل هو عن رائعة تشارلي شابلن وإخراج إسلام إمام.

والعمل هو عرض غنائي استعراضي تدور قصته حول شاب فقير كان يتجول في الشارع فيقابل رجل من الأغنياء يحاول الانتحار فينقذه ويأخذه الرجل للعيش معه في منزله، ومن هنا يظهر الفرق بين الطبقات.

آخر أعمال سامح حسين

يذكر أن الفنان سامح حسين كان قد قدم مؤخرا مسرحية المتفائل والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وقدمها بجوار سهر الصايغ وسميحة عبدالهادي، وعزت زين، وآيات مجدي وتامر الكاشف، ورضا طلبه وأحمد سمير عامر ومصطفى سامي، وعدد آخر من الفنانين الشباب والعمل من إعداد وإخراج إسلام إمام.

وكان قد تم عرض مسرحية المتفائل هي الأخرى في العديد من المسارح في المحافظات المختلفة والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.