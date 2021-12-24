الليلة.. كنائس التقويم الغربي تقيم قداسات «عيد الميلاد»

تحتفل كنائس التقويم الغربي «الكاثوليك والإنجليكانية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس»، غدا السبت، بـ«عيد الميلاد المجيد»، وتقيم الكنائس «الكاثوليكية والأسقفية» قداسات العيد مساء اليوم الجمعة، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما جرى البروتوكول.

أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، والمطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قداسات الكنائس «الكاثوليكية والأسقفية»

فيما ينظم رؤساء كنائس الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك قداسات العيد، صباح غدا.

وقررت تلك الكنائس إقامة قداسات الصلاة بمشاركة شعبية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قداس العيد

وأعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، أنه سيترأس قداس العيد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات.

بينما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، انه سيقام قداس عيد الميلاد مساء اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، في كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، في التاسعة مساءا، على أن تنظم استقبال رسمي للشخصيات العامة المشاركة في القداس الساعة الثامنة مساءا.

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد غدا

وأعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أن البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، صباح غدا السبت، بكنيسة الروم الأرثوذكس بالضاهر في وسط القاهرة.

وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يقوم كشافة الكنيسة بتنظيم الكنيسة وتأمينها من الداخل، على أن يتم منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات والانصراف فورا إلى منازلهم.

كما تشهد إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد مع ظهور المتحورات الجديدة من الفيروس، آخرها «أوميكرون» الذي ألقى بظلاله على احتفالات الكريسماس في الدول الأوروبية.