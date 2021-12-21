خريطة احتفالات الكنائس بـ«عيد الميلاد»: قداس العيد في العاصمة الإدارية

تحتفل كنائس التقويم الغربي «الكاثوليك والإنجليكانية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس»، يوم السبت المقبل، بـ«عيد الميلاد المجيد»، وتقيم الكنائس «الكاثوليكية والأسقفية» قداسات العيد، مساء يوم الجمعة المقبل، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، والمطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.ل

كنائس «الكاثوليكية والأسقفية» تقيم قداسات العيد يوم الجمعة

فيما ينظم رؤساء كنائس الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك قداسات العيد، صباح 25 ديسمبر، وقررت تلك الكنائس إقامة قداسات الصلاة بمشاركة شعبية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، أنه سيترأس قداس العيد الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات.

بينما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إقامة قداس عيد الميلاد يوم 24 ديسمبر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، في كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، في التاسعة مساءا، على أن تنظم استقبال رسمي للشخصيات العامة المشاركة في القداس الساعة الثامنة مساءا.

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد يوم السبت المقبل

وأعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أن البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، صباح السبت المقبل بكنيسة الروم الأرثوذكس بالضاهر في وسط القاهرة.

وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يقوم كشافة الكنيسة بتنظيم الكنيسة وتأمينها من الداخل، على أن يتم منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات والانصراف فورا إلى منازلهم.

كما تشهد إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد مع ظهور المتحورات الجديدة من الفيروس وآخرها «أوميكرون»، الذي القى بظلاله على احتفالات الكريسماس في الدول الأوروبية.

مكان وموعد الاحتفالات الرسمية لـ«الإنجيلية» و«الأرثوذكسية» بـ«عيد الميلاد»

وبالنسبة لاحتفالات كنائس التقويم الشرقي بعيد الميلاد، قررت الكنيسة الإنجيلية إقامة احتفالها الرسمي بعيد الميلاد يوم 5 يناير المقبل بكنيسة قصر الدوبارة على أن يترأس الاحتفال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

فيما قالت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيعاود إقامة قداس عيد الميلاد المجيد، ليلة 6 يناير 2022، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة التي غاب عنها قداس عيد الميلاد في 2021 بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وبينما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة الأقباط بعيد الميلاد بحضور قداس العيد للأقباط الأرثوذكس، إلا أنه كما جرت العادة سيرسل مندوبين عنه لحضور قداسات العيد في الكنائس الأخرى.