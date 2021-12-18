قداس عيد الميلاد 2022 في كنائس إسكندرية بالحجز المسبق
مصدر لـ«الوطن»: تحديد سعة الحضور وفقاً لحجم كل كنيسة
كتب:
كيرلس مجدى
08:04 م | السبت 18 ديسمبر 2021
قداس العيد في أحد كنائس الإسكندرية - أرشيفية
أعلنت كنائس الإسكندرية عن إقامة قداس عيد الميلاد المجيد 2022 بالحجز المسبق وذلك بعدما أقيم قداس عيد الميلاد المجيد للعام الجاري مطلع 2021 بحضور عدد ضئيل من الشمامسة فقط، بسبب تفشي فيروس كورونا، لتعود الأمور إلى طبيعتها بحضور الكهنة والشمامسة والشعب، ولكن بنسبة تقارب 50% من سعة كل كنيسة.
قداس عيد الميلاد المجيد 2022 في المرقسية
يأتي ذلك بعدما أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم السبت، عن موعد قداس عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 6 يناير 2022 الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل، على أن يكون حضور قداس العيد بالحجز عن طريق موقع الكنيسة stmarcalex.com، وبإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
وقال مصدر ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية إنه تقرر إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بنظام الحجز المسبق، حيث أن قداسات الأعياد تشهد أكبر عدد من الحضور خلال العام، لذا تقرر ذلك حرصاً على سلامة المصلين، على أن يتم تحديد سعة الحضور وفقاً لحجم كل كنيسة.
نظام حجز القداس الإلهي خلال فترة صوم الميلاد
وأضاف المصدر، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن كنائس الإسكندرية شهدت خلال فترة صوم عيد الميلاد المجيد الجاري إقامة قداسات بشكل يومي، حيث تم العمل بنظام الحجز المسبق للقداسات، المتبع منذ انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال القداسات الإلهية من يوم الجمعة حتى الأحد من كل أسبوع، نظراً لكثرة الأعداد في تلك الأيام.
وأوضح أنه تقرر في عدد من كنائس الإسكندرية فتح دخول القداسات الإلهية في باقي أيام الأسبوع بنظام أسبقية الحضور، حيث تنخفض نسبة الحضور مقارنةً بالثلاثة أيام المذكورة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ انتشار جائحة كورونا.
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