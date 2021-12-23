مفتي الجمهورية: نشرنا تاريخ جماعة الإخوان «أم الخبائث» في مجلة Insight

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لديها خطة لتطوير البحث العلمي في العلوم الشرعية، من خلال مركز «سلام»، على أسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا.

مواجهة التطرف والإرهاب

وتقوم أهداف المركز على أساس تحقيق شمولية مواجهة التطرف والإرهاب عبر تناول الأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية والفكرية في عملية المكافحة، وتقديم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة، ومحاربتها والقضاء عليها، وصولا إلى اعتبار مركز سلام مرجعية أكاديمية وفكرية عالمية في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بدار الإفتاء المصرية، أن مجلة «دابق» التي يخرجها تنظيم داعش تظهر بخروج مبهر وتشد الشباب إليها بخلاف الفكر المتطرف بنفس الشكل المبهر مع تفنيد شبهات الفكر المتطرف ونعطي رسالة للعالم أن الإسلام لا يدعو إلى الإرهاب ولا إراقة الدماء.

وتابع: «أصدرت الدار خلال عام 2021م ستة أعداد جديدة من مجلة Insight الإلكترونية التي تصدر باللغة الإنجليزية، كان من أهمها عدد عن تاريخ أم الخبائث، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونقد فكرهم، وآخر عن جائحة (كوفيد 19) والمستجدات الفقهية المتعلقة بها واستغلال الجماعات الإرهابية للجائحة، وعدد آخر عن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن موقف الشريعة من المرأة وحقوقها في الإسلام ونظرة الجماعات المتطرفة لها».

وأشار إلى أن دار الإفتاء أعدت تطبيق الهواتف الذكية والفتوى الإلكترونية «Fatwa Pro»، وبادرت دارُ الإفتاء المصرية إلى إطلاق تطبيق الفتوى الإلكترونية «Fatwa Pro» المقدَّم للمسلم في الغرب مشتملًا على عدد من اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بهدف تقديم كافة الفتاوى التي تهم المسلم وتجيب عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية، وكذلك تقديم الإرشاد الديني لهؤلاء المسلمين لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم في براثن الفكر المتطرف وجماعاته الإرهابية.

تطبيق«Fatwa Pro» المفتي المتخصص

وأوضح أن إطلاق تطبيق «Fatwa Pro» يأتي للمجتمعات المسلمة خاصة في ظل الاضطرابات والجوائح مثل كورونا وما تفرضه من ظروف اجتماعية جديدة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود تطبيق إلكتروني يكون بمثابة المفتي المعتدل والدائم والمتاح في أي وقت للمسلم في الغرب.

وتتمثل رسالة تطبيق «Fatwa Pro» في توفير المفتي المتخصص والمعتدل بصورة آنية لحماية عقيدة المسلمين في هذه المجتمعات، وتوفير الفتاوى التي تهم المسلم في هذه المجتمعات في مختلف التخصصات، وأيضًا حماية المسلم في هذه المجتمعات من الفكر المتطرف أو الإلحادي، وضبط الخطاب الإفتائي.

وأوضح أن التطبيق يطمح إلى خلق بديل معتدل للتطبيقات المتطرفة وحماية المسلم من الوقوع في براثن التطرف أو انهيار عقيدته. كما يسعى لتصدير رؤية معتدلة عن الإسلام لنشر الصورة الإيجابية التي تهدف إلى القضاء على التعصب ضد الإسلام في صوره المختلفة.

دعم عملية صنع السياسات

ولفت إلى أن مركز «سلام» أنشئ على أسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجا، وتقوم أهداف المركز على أساس تحقيق شمولية مواجهة التطرف والإرهاب عبر تناول الأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية والفكرية في عملية المكافحة، وتقديم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة، ومحاربتها والقضاء عليها، وصولًا إلى اعتبار مركز سلام مرجعية أكاديمية وفكرية عالمية في مواجهة التطرف والإرهاب.