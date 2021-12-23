الذهب يرتفع قبيل الاحتفال بأعياد الميلاد.. هل يواصل مكاسبه؟

شهدت التداولات على الذهب في الأسواق العالمية والمحلية نشاطاً ملحوظًا، لترتفع الأسعار مع تراجع الدولار الأمريكي، حيث فضّل المستثمرون في الوقت الحالي الاتجاه إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، مع حالة عدم اليقين والقلق بشأن المتحور أوميكرون وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية.

أسعار الذهب العالمية

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.19% عند مستوى 1807.07 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.29% إلى 1807.5 دولار.

وتشير توقعات المحللين التي جاءت في مذكرة بحثية اطلعت عليها «الوطن»، إلى أن المعدن الأصفر يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية تبلغ نسبتها 0.5%، وهو ما يؤكد أن المعدن الأصفر سيشهد ارتفاعا مع بداية العام الجديد 2022.

عطلات عيد الميلاد

وقال مايكل لانجفورد المدير في «AirGuide» لاستشارات الشركات والاستثمارات، إن هدوء التداولات بسبب عطلات عيد الميلاد يدعمان الذهب ليظل يتداول فوق مستوى 1800 دولار أمريكي، وفقاً لـ«رويترز».

الولايات المتحدة تسمح بعقار فايزر المضاد للفيروسات

وسمحت الولايات المتحدة يوم الأربعاء بطرح عقار فايزر المضاد للفيروسات Covid-19، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، فيما يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات غير الأمريكية.

الذهب يحقق مكاسب 7 جنيهات للجرام محلياً

وحقق الذهب في السوق المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع في الأسعار وصلت إلى 7 جنيهات للجرام، حيث يسجل سعر الذهب عيار 24 المعروف اليوم ما بين 901 إلى 903 جنيهات للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم ما بين 788 إلى 790 جنيهًا، للجرام، ويتراوح سعر الذهب عيار 18 ما بين 675 و677 جنيهًا للجرام.