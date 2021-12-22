أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. تراجع 7 جنيهات

خسرت أوقية الذهب عالميًا – الوزن المعتمد للمعدن الأصفر - نحو 14 دولارا، لتصبح 1788 دولارا، صباح اليوم الأربعاء، مقابل 1802 دولار مساء أمس، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على السوق المصري، ليتراجع سعر الجرام بقيمة تتراوح ما بين 7 إلى 5 جنيهات حسب العيار، وذلك بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأضاف «نجيب»، أن هذا التراجع ناتج عن طرح كميات كبيرة من الذهب في البورصات العالمية، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، موضحًا أنه من الصعب توقع مؤشر الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث أن هناك الكثير من المتغيرات اليومية التي تسببها جائحة كورونا، ومتحوراتها مثل أوميكرون، ما يجعل من الصعب توقع ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب.

أسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب في منتصف معاملات اليومية الأربعاء كالآتي..

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 894 إلى 896 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 782 إلى 784 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 670 إلى 672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ويتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6.256 إلى 6.272 جنيات.

وشدد «نجيب» على أن أسعار الذهب محليًا يتم تحديدها بناءً على عاملين، الأول هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والثاني هو السعر العالمي، مؤكدًا ضبابية المشهد حاليًا، بسبب الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، وتجعل المستثمرين متتذبذين ما بين المعدن الأصفر أو الدولار.