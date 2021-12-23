طريقة الاشتراك بمشروع رعاية أعضاء هيئة تدريس الجامعات.. الشروط والرسوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وتم إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا

وأوضح الدكتور هشام المناوي نائب رئيس الصندوق، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة)، بالإضافة إلى الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات.

ويشمل نطاق التغطية الطبية للأعضاء، داخل جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات وفي أغلب المستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من أن الشبكة الطبية لشركة «مصر للتأمين»، تُغطى معظم المستشفيات والمراكز الكبرى فى مصر، إلا أنه تم منح العضو حق استرداد (70%) من القيمة المدفوعة، حال إن كانت الخدمات الطبية المؤداة خارج تلك الشبكة.

وأشار د. عاطف العوام أمين الصندوق، أن ‎مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو، بعد قيام الصندوق بتقديم الدعم المادي اللازم، والتي جاءت على النحو التالي:

الأعضاء حتى سن (30) سنة : 2000 جنيه.

الأعضاء من سن (30) سنة حتى (40) سنة : 2400 جنيه.

الأعضاء من سن (40) سنة حتى (50) سنة : 4400 جنيه.

الأعضاء من سن (50) سنة حتى (60) سنة : 5200 جنيه.

الأعضاء أكثر من سن (60) سنة : 6880 جنيه.

الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس اختياريًا

وأكد الدكتور عاطف العوام استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، حيث أن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالي يعُد اختياريًا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات.

ونوه الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الخدمات الصحية المُقدمة حاليًا تأتى ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وسيتبعُها إعداد دراسة إكتوارية، وبناءًا على عدد المُشاركين، سيتم ضم عائلات أعضاء هيئة التدريس في المرحلة الثانية.

وقال الدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير الإداري للصندوق، إنه يمكن تحميل تطبيق شركة مصر للتأمين من خلال Play Store وأبل استور عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store

https://apps.apple.com/eg/app/itfusion-misr-healthcare/id1523450136

ثم إدخال اسم المُستخدم info@misrhcn.com وإدخال كلمة المرور حتى يتمكن العضو من معرفة كافة المستشفيات والاستشاريين والمعامل ومراكز الأشعة المُتعاقدة مع الشركة ‎بأنحاء الجمهورية، وكذلك تحديد آليات التشغيل للكشف الطبي وصرف الأدوية من الصيدليات والمعامل والإشاعات، كما يُمكن للعضو الإطلاع على التفاصيل الكاملة لتغطية الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر للتأمين https://www.misrhcn.com/ وسيتم إتاحة كافة البيانات وغيرها من الأخبار المُتعلقة بالصندوق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق hcf.mohesr.gov.eg بدءًا من 1/1/2022.

تخصيص خط ساخن للإجابة عن الاستفسارات وإتاحة دفع الاشتراكات إلكترونيًا

وأضاف المدير الإداري للصندوق، أنه مع بدء إطلاق الموقع الإلكتروني للصندوق السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر، سيتمكن من يُريد الاشتراك في الصندوق، من تسجيل بياناته على نموذج مُعد مسبقًا لذلك، وإدخال اسمه على الموقع الإلكتروني ودفع قيمة الاشتراك من خلال الموقع مباشرةً، حيث سيتم تفعيل خدمة التأمين الطبي بدءًا من 1/3/2022 حتى 28/2/2023 للسنة الأولى عند وصول عدد المشتركين للعدد المُناسب، مشيرًا إلى تخصيص خط ساخن على رقم 16431 للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم «واتس اب»، خاص بالصندوق ورقمه 01060555750 وسيتم تفعيله بدءًا من 1/1/2022، موضحًا أن إدارة الصندوق ستقوم بعقد عدة ندوات للتوعية بمزايا الاشتراك في الصندوق والخدمات التي سيُقدمها في مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الصندوق تم إنشاءه بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والذي تضمن إنشاء صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وهو صندوق مُكمل للمزايا التي يحصلوا عليها حاليًا من الصناديق المُنشأة لهذا الغرض، أي أنه يُقدم مزايا إضافية صحية واجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين، ويتم تمويل الصندوق الجديد طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر الآتية: ( 5% من الموازنة اللازمة لإنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، و2% سنويًا من الرسوم الدراسية التي تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج، والرسوم المفروضة على طلاب الإشراف الخارجي التي تُحددها اللائحة التنفيذية، واشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق؛ وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الصندوق في أداء الدور المنوط به في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين.