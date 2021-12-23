بوتين يحث الغرب على التحرك بشأن أوكرانيا و«الناتو»: نريد ضمان أمننا

حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، على التحرك بسرعة وتلبية مطالب روسيا بشأن توفير ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في أوكرانيا، ونشر أسلحة الحلف العسكري هناك.

ورحب الزعيم الروسي خلال مؤتمر صحفي سنوي مطول، اليوم، بالمحادثات مع الولايات المتحدة المقررة خلال الشهر المقبل في جنيف محذرًا من أنّ المناقشات التي تركز على مطلب موسكو، يجب أن تتمخض عن نتائج سريعة، وقال بوتين: «نريد ضمان أمننا.. لإيضاح الأمر بشكل لا لبس فيه، يجب ألا يكون هناك مزيد من التوسع لحلف شمال الأطلسي شرقا».

بوتين: يجب ألا يكون هناك مزيد من التوسع لحلف شمال الأطلسي شرقا

كانت موسكو قدمت الأسبوع الماضي وثائق أمنية تطالب حلف شمال الأطلسي «الناتو»، برفض طلب أوكرانيا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى للانضمام لعضوية الحلف، وكذا تراجع الحلف عن الانتشار العسكري وسط وشرق أوروبا.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها أعلنوا أنهم لن يمنحوا روسيا الضمان الذي يريده بوتين بشأن أوكرانيا، ويجري مسؤولون أمريكيون مشاورات مع الحلفاء الأوروبيين قبيل محادثات جنيف، وقدمت موسكو مطلبها في خضم توترات متصاعدة بشأن زيادة الحشد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية ما أثار مخاوف من غزو محتمل.

بايدن يحذر بوتين: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا

فيما حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي، خلال اتصال هاتفي، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا.

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم، اتهم بوتين الغرب بمحاولة جعل أوكرانيا مناهضة لروسيا، ودائما ما يغذيها بأسلحة حديثة فضلا عن مباشرة عمليات غسيل مخ لسكانها.

وقال إن روسيا لا يمكنها البقاء في ظل حالة من الترقب الدائم للتهديدات الأمنية التي تلوح في الأفق والتي يفرضها احتمال نشر أسلحة غربية في أوكرانيا، وأضاف إن الأسلحة الغربية يمكن أن تشجع القوى المتشددة في أوكرانيا على محاولة استعادة السيطرة على المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا بالقوة، بل ومحاولة استعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية لسيادتها عام 2014

كان الرئيس الروسي، نفى وجود أي خطط لشن هجوم، لكنه وصف توسع الناتو ونشر الأسلحة في أوكرانيا بأنه خط أحمر، وأعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية لسيادتها، عام 2014 وبعد فترة وجيزة ألقت بثقلها الداعم وراء تمرد انفصالي شرق البلاد.

وأدى القتال الذي اندلع قبل ما يزيد على سبع سنوات، بحياة أكثر من أربعة عشر ألف شخص، ودمر المنطقة الصناعية في أوكرانيا المعروفة باسم «دونباس».