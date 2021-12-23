الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقة في مشروعات الإسكان

تعمل الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير وحدات سكنية لكافة فئات الشعب، سواء كانت وحدات أسكان اجتماعي أو متوسط أو متميز، ومن ضمن المشروعات التي تجهز الوزارة لطرحها «سكن مصر ودار مصر وجنة».

ويتساءل كثير من المواطنين عن شروط الحجز والأوراق المطلوبة، وتوضحها «الوطن» خلال السطور التالية:

الشروط اللازمة لحجز الوحدة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًّا وليس شركة. لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة. لا يجب على المتقدم تغيير نشاط الوحدات السكنية.

الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

1- ملء استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

2- صورة إثبات الشخصية.

3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، وتتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي، سواء عمل خاص أو ممتلكات زراعية وعقارات.

5- وفي حالة أصحاب الأعمال الحرة، فيجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 - إيصال مرفق حديث.

خطوات التقديم

يمكن حجز وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، مع سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم عبر الموقع خلال الفترة الأولى التي تحددها وزارة الإسكان، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الحجز، وتشمل الحجز الإلكتروني ولكن بالأسبقية.