درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-12-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلا عن نشاط للرياح، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة اليوم في مصر

قاهرة 19 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

ووفق ما هو معلن بالدول العربية جاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة، على النحو التالي:

مكة 28 20

المدينة 24 14

الرياض 25 13

المنامة 23 19

أبو ظبي 26 20

الدوحة 26 19

الكويت 19 08

دمشق 12 01

بيروت 16 13

عمان 10 03

القدس 11 05

غزة 17 11

بغداد 15 03

مسقط 28 22

صنعاء 25 09

الخرطوم 30 16

طرابلس 18 11

تونس 20 11

الجزائر 19 12

الرباط 19 12

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، أجواء مناخية معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة كذلك على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة على الأنحاء كافة، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وكشفت الهيئة عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.