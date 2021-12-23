طقس الإسماعيلية اليوم: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس السيئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، وانخفاض درجات الحرارة.

سقوط أمطار ورفع حالة الطوارئ

وانخفضت درجات الحرارة في مدينة الإسماعيلية، كما شهدت سقط أمطار متوسطة على مدار الساعات الماضية في كافة أرجاء المحافظة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطار كثيفة مساء أمس لنحو ساعتين تقريبا، إضافة إلى رياح باردة بدأت منذ 4 أيام واستمرت حتى اليوم الخميس.

متابعة حالة الطقس أولا بأول

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، نائبه المهندس أحمد عصام، بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن وعمل تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أولا بأول.

وطالب محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع أي بلاغات على مدار الساعات المقبلة، وسرعة توجيه أقرب فرق للطوارئ إضافة إلى نشر سيارات رفع المياه لرفع أي تراكمات وعمل سيولة مرورية على كافة الطرق الداخلية والسريعة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية دون وقوع أي حوادث.

كما انتشر رجال المرور والرادارات على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، محذرين من السير بسرعات عالية للحد من الحوادث.