الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد البرودة ويصل للصقيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، عن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد، بشأن حالة الطقس، تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، إضافة لنشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16