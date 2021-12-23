مدبولي: «تحول الحكومة إلى النظام اللاورقي مش هيحصل في يوم وليلة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التحدي الأكبر في العاصمة الإدارية الجديدة هو أداء الموظف عندما يبدأ في الانتقال إلى هناك، حيث سيسود نظام العمل اللاورقي: «الكلام ده مش هيحصل في يوم وليلة».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تبدأ إجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية اعتبارا من شهر ديسمبر، وبالتالي كان هناك إصرار من الحكومة على عقد هذا الاجتماع.

بدأنا عملية الانتقال تدريجيا

وتابع: «بدأنا عملية الانتقال التدريجي، لأن إتمام العملية سيستغرق وقتا، فما زال هناك بعض الملاحظات على المباني، وما زالت في مرحلة التشغيل التجريبي، كما أن الربط الشبكي بين كل المباني سيستغرق وقتا ولن يظهر إلا بعد العمل».

وواصل: «مركبين كل حاجة لكن لما يبدأ التشغيل يبدأ يظهر عندنا بعض التحديات فنتعامل معاها، وده طبيعي جدا في أي شيء بهذا الحجم، والمهم إننا بدأنا».

8 قرارات في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.