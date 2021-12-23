يوم تاريخي لحكومة «مدبولي».. 8 قرارات في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

أعلن مجلس الوزراء في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة

ووافق مجلس الوزراء، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر «رجب وشعبان ورمضان» من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبو الريش قبلي محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة ميكروسوفت، وعقد الدعم الفني الموحد للحكومة، لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي في عدد من القطاعات.

إصدار عملة احتفالا بمرور 70 عاما على عيد الشرطة

ووافق مجلس الوزراء على إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على عيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

واعتمد مجلس الوزراء، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ62 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بـ30 منازعة، وكذلك اعتمد مجلس الوزراء محاضر التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح.

الموافقة على إنشاء منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021، ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و(ب)، طبقا لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

وفي هذا الصدد، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنّه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.