رئيس «تنمية الصعيد»: السيسي يتابع المشروعات بنفسه لتعويض الأهالي

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما يحدث في الصعيد يعد إنجازا في ظل اهتمام الدولة به بعد سنوات من الإهمال، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأن هناك زيارات ميدانية لكل المناطق في الصعيد، وتركز الهيئة على 6 محاور وهي السياحة والصناعة والبيئة واللوجستيات والتعليم والصحة.

التنمية تتحرك شرقًا وغربًا

وأضاف «صالح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التنمية تتحرك في شرق وغرب الصعيد، وتم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في سوهاج وقنا وأسوان من أجل الربط بين الشرق والغرب، لافتًا إلى أن الطرق تعد بمثابة شرايين الحياة.

دعم زراعة «الذهب الأخضر» والزراعات الطبية

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن هناك توجيها من الرئيس السيسي لدعم الصادرات التي تخرجها الأرض الزراعية في الصعيد، مبينًا أنه يتم دعم نبات الجوجوبا المعروف بالذهب الأخضر المستخدم في محركات الطائرات من خلال الزيوت الخاصة به وكذلك مستخدم في الوقود الحيوي، بجانب الزراعات الطبية والعطرية والطماطم وسيتم إضافة قيمة مضافة على هذه الزراعات المختلفة.

السيسي يتابع مشروعات المواطن الصعيدي بنفسه

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلع على مشروع يهم المواطن الصعيدي بنفسه من أجل تعويض الصعيد الذي كان مهمشا لسنوات طويلة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدة مشاريع تنموية في صعيد مصر، وقال خلال الافتتاح، إن ما أنجزته الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، إذ ضخّت الدولة أرقامًا كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات التنمية والخدمات والتعليم والبنية الأساسية وكل ما نتمناه لمصر، متابعًا: «عايز أقولكم إنّ عندنا إشكالية ممثلة في متاهة التخلف، وسببها الجهل والفقر وقلة الوعي».