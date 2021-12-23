«الوزراء»: مصر بالمركز 37 بين 66 دولة في مؤشر حماية السواحل 2021

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقف مصر في مؤشر التكنولوجيا الزرقاء الصادر عن مجموعة النشر إم آي تي تكنولوجي ريفيو إنسايت بالاشتراك مع شركات أنفوسيس، ومورجان ستانلي، وأوشين سوبركلستر عام 2021، في إطار دوره الذي يقوم به من رصد لمختلف المؤشرات الدولية التي تتناول مصر أو القطاعات المختلفة ذات الأهمية بها.

مصر الـ37 عالميا في الالتزام باستدامة البيئة البحرية

وأشار مركز المعلومات إلى أنَّ مصر حصلت على المركز الـ37 من بين 66 دولة في المؤشر، والذي يقدم تصنيفًا لـ 66 دولة، لديها محيطات أو سواحل ذات أهمية اقتصادية؛ ويقيس مدى الالتزام باستدامة البيئة البحرية وحماية السواحل، ومراقبة النشاط البحري، ومدى مساهمتها في الابتكار التكنولوجي، ومستوى تطبيق الحكومات لسياسات حماية السواحل والحد من التلوث.

مصر الثاني عربيا في تطبيق سياسات حماية السواحل

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الأول على مستوى العالم، تلتها ألمانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وفنلندا، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًّا، تلتها مصر ثانيا، ثم السعودية، والمغرب، والكويت.

وقد تم تطوير مؤشر التكنولوجيا الزرقاء Blue Technology Barometer بناءً على تحليل مجموعات البيانات والمقابلات البحثية الأولية مع مبتكري التكنولوجيا الزرقاء العالميين، وصانعي السياسات، والمنظمات الدولية لاستدامة المحيطات.