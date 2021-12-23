وزير التنمية المحلية يباشر عمله من مقر الوزارة في العاصمة الجديدة

باشر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأول يوم عمل من المقر الجديد قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وزير التنمية المحلية يتابع شرح تجهيزات المقر الجديد بالعاصمة

وشارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، وعقب ذلك توجه إلى مقر الوزارة حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الموظفين الذين نُقلوا إلى مقر الوزارة الجديد.

وحرص اللواء محمود شعراوي على تفقد المقر الجديد، واستمع إلى شرح للتجهيزات التي تمت في مبنى الوزارة وأماكن تواجد القيادات والعاملين داخل المبنى، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية للمقر وفقاً لخطط الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء، بمراعاة النظم الحديثة في الإدارة لتتواكب مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم في الإدارة.

كما عقد وزير التنمية المحلية مجموعة من الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض التكليفات الرئاسية والملفات المهمة.

وراجع اللواء شعراوي عدد من المراسلات والملفات من مقر مكتبه في مقر الوزارة الجديد.

شعراوي: العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبيرة.. وبداية عصر جديد

وأكد الوزير أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للدولة المصرية في بداية الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، لافتاً الي أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة ستكون بمثابة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.