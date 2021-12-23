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مدبولي يتابع موقف توفير أراضي «سكن لكل المصريين».. ويؤكد: نوليه اهتماما بالغا

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الوطن
07:01 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، من بينها مقترحات تدقيق الحدود الإدارية لعدد من المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بعنصر "التخطيط" باعتباره ضمانة رئيسية لحسن استغلال موارد الدولة ومن بينها الأراضي، بما يحقق أهداف التنمية، وكذا يحقق البعد الاقتصاد المنشود، ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة. 

وشهد الاجتماع استعراض موقف توفير أراضي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، واستصدار القرارات الإدارية الخاصة بها، فضلاً عن متابعة موقف توفير الأراضي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء هذه المحطات في المدن والمناطق الساحلية.

كما عرض اللواء ناصر فوزي الرؤية المتكاملة للمشروعات التنموية لبوابة مصر الجنوبية، بما يشمل المشروعات العمرانية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وكذا ما يخص مشروعات البنية التحتية، والتي تتضمن رفع كفاءة الموانئ البحرية، أو إنشاء موانئ جديدة، إلى جانب أعمال تنفيذ الطرق الجديدة، ومشروعات السكك الحديدية.

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